В Мозыре перевернулся BMW: 27-летний пассажир погиб, водитель сбежал

Новости Беларуси. Водитель BMW не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с проезжей части, врезался в клумбу и опрокинулся.

В аварии пострадал 27-летний пассажир. Его доставили в реанимационное отделение больницы, где через несколько часов после аварии он скончался, так и не приходя в сознание.



За рулем находился 26-летний житель деревни Козенки. Он пытался скрыться с места происшествия. Однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий личность водителя была установлена, его задержали.