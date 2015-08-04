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В Мозыре перевернулся BMW: 27-летний пассажир погиб, водитель сбежал

04 августа 2015 10:21
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Новости Беларуси. Водитель BMW не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с проезжей части, врезался в клумбу и опрокинулся.

В аварии пострадал 27-летний пассажир. Его доставили в реанимационное отделение больницы, где через несколько часов после аварии он скончался, так и не приходя в сознание.

За рулем находился 26-летний житель деревни Козенки. Он пытался скрыться с места происшествия. Однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий личность водителя была установлена, его задержали.

# авто # Авария в Гомельской области

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