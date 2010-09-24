В Польше в результате ДТП погиб водитель из Беларуси

В ночь с 23 на 24 сентября «Фольксваген» с белорусскими номерами выехал на встречную полосу на участке дороги Белосток - Варшава и врезался в грузовик. Удар был настолько сильным, что «Пассат» мгновенно превратился в груду металлолома, его водитель умер на месте еще до приезда медиков. Второго участника аварии, поляка, с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Трассу, на которой произошло столкновение, водители называют «черной». На ней происходит каждая третья авария в Польше. Перед участком дороги, где произошла авария, установлен знак, предупреждающий об опасности. Здесь много поворотов, возвышенностей. И движение на этой двухполосной трассе всегда оживленное, сообщает газета «Беларусь Сегодня».

Напомним, что именно на этой трассе 15 сентября 2010 года произошло еще одной ДТП с участием белорусских водителей. Два микроавтобуса столкнулись с фурой. В результате аварии пять белорусов погибли, еще четыре были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.