Трамвай столкнулся с рейсовым автобусом в Витебске. Пострадала водитель трамвая

Предварительная причина аварии – отказ тормозов у трамвая.



Инцидент произошел на перекрестке на площади Победы, когда рейсовый автобус пересекал трамвайные пути на разрешающий сигнал светофора. От сильного удара трамвай сошел с рельсов, водительскую кабину почти оторвало от вагона.



Пострадавших среди пассажиров нет. Женщина-водитель трамвая отделалась легкими царапинами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Геннадий Шинкарев, водитель автобусного парка № 1 Витебска:

Еду на стрелку обыкновенно. Даже на ту сторону не смотрю. А у него отказывают тормоза и она катится. И стукает в бок.

Она мне моргала с той стороны фонарями, а тормоза отказали и все. Она ничего сделать не могла. И стукнула прямо в середину.



Руслан Коровин, инспектор по дознанию ГАИ УВД Витебского облисполкома:

Столкновение произошло по устанавливающимся причинам. Предварительно – это отключение у трамвая торможения. У него электрическое торможение. Это будет с помощью специалистов установлено.