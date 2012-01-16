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Трамвай столкнулся с рейсовым автобусом в Витебске. Пострадала водитель трамвая

16 января 2012 16:41
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Предварительная причина аварии – отказ тормозов у трамвая.

Инцидент произошел на перекрестке на площади Победы, когда рейсовый автобус пересекал трамвайные пути на разрешающий сигнал светофора. От сильного удара трамвай сошел с рельсов, водительскую кабину почти оторвало от вагона.

Пострадавших среди пассажиров нет. Женщина-водитель трамвая отделалась легкими царапинами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геннадий Шинкарев, водитель автобусного парка № 1 Витебска:
Еду на стрелку обыкновенно. Даже на ту сторону не смотрю. А у него отказывают тормоза и она катится. И стукает в бок.
Она мне моргала с той стороны фонарями, а тормоза отказали и все. Она ничего сделать не могла. И стукнула прямо в середину.

Руслан Коровин, инспектор по дознанию ГАИ УВД Витебского облисполкома:
Столкновение произошло по устанавливающимся причинам. Предварительно – это отключение у трамвая торможения. У него электрическое торможение. Это будет с помощью специалистов установлено.

Трамвай столкнулся с рейсовым автобусом в Витебске. Пострадала водитель трамвая-1

Трамвай столкнулся с рейсовым автобусом в Витебске. Пострадала водитель трамвая-3

Трамвай столкнулся с рейсовым автобусом в Витебске. Пострадала водитель трамвая-5

Трамвай столкнулся с рейсовым автобусом в Витебске. Пострадала водитель трамвая-7

Трамвай столкнулся с рейсовым автобусом в Витебске. Пострадала водитель трамвая-9

Трамвай столкнулся с рейсовым автобусом в Витебске. Пострадала водитель трамвая-11

Трамвай столкнулся с рейсовым автобусом в Витебске. Пострадала водитель трамвая-13

Трамвай столкнулся с рейсовым автобусом в Витебске. Пострадала водитель трамвая-15

Трамвай столкнулся с рейсовым автобусом в Витебске. Пострадала водитель трамвая-17

Трамвай столкнулся с рейсовым автобусом в Витебске. Пострадала водитель трамвая-19

Трамвай столкнулся с рейсовым автобусом в Витебске. Пострадала водитель трамвая-21

Трамвай столкнулся с рейсовым автобусом в Витебске. Пострадала водитель трамвая-23

Трамвай столкнулся с рейсовым автобусом в Витебске. Пострадала водитель трамвая-25

Трамвай столкнулся с рейсовым автобусом в Витебске. Пострадала водитель трамвая-27

# Аварии # авто # Фотофакт # Авария автобуса

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