В Дятловском районе перевернулся рейсовый автобус с 6 пассажирами. Две женщины с переломами доставлены в больницу

Авария произошла накануне поздно вечером. Автобус следовал по маршруту Брест – Лида.



Водитель не смог удержать его на проезжей части, выехал на встречную полосу. Затем автобус упал в кювет.



В салоне находились шесть пассажиров. Пострадали две женщины. С переломами они доставлены в больницу.



Как сообщили в ГАИ, водитель почти с 40-летним стажем неправильно выбрал скорость движения в сложных погодных условиях. Перед аварией он совершил обгон двух машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.