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В Дятловском районе перевернулся рейсовый автобус с 6 пассажирами. Две женщины с переломами доставлены в больницу

14 января 2012 13:46
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Авария произошла накануне поздно вечером. Автобус следовал по маршруту Брест – Лида.

Водитель не смог удержать его на проезжей части, выехал на встречную полосу. Затем автобус упал в кювет.

В салоне находились шесть пассажиров. Пострадали две женщины. С переломами они доставлены в больницу.

Как сообщили в ГАИ, водитель почти с 40-летним стажем неправильно выбрал скорость движения в сложных погодных условиях. Перед аварией он совершил обгон двух машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Дятловском районе перевернулся рейсовый автобус с 6 пассажирами. Две женщины с переломами доставлены в больницу-1

В Дятловском районе перевернулся рейсовый автобус с 6 пассажирами. Две женщины с переломами доставлены в больницу-3

В Дятловском районе перевернулся рейсовый автобус с 6 пассажирами. Две женщины с переломами доставлены в больницу-5

В Дятловском районе перевернулся рейсовый автобус с 6 пассажирами. Две женщины с переломами доставлены в больницу-7

В Дятловском районе перевернулся рейсовый автобус с 6 пассажирами. Две женщины с переломами доставлены в больницу-9

# Аварии # авто # Фотофакт # Авария автобуса

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