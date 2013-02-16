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Пожар на проспекте Рокоссовского. В огне полыхали четыре припаркованных автомобиля

16 февраля 2013 17:40
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Новости Беларуси. Утром 16 февраля жильцы первого корпуса дома №60 на проспекте Рокоссовского стали свидетелями пожара.  Полыхали четыре автомобиля, припаркованных во дворе.

По сообщениям очевидцев, первым загорелся автомобиль Peugeot 406. От него занялись стоящие рядом Audi A6, Audi 100 и Opel Omegа. У Peugeot повреждены моторный отсек, передние колеса, лакокрасочное покрытие капота. Audi 100 выгорел дотла. От огня пострадала передняя часть Audi A6. У Opel Omegа повреждены лакокрасочное покрытие капота и левого крыла.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС (в интервью AUTO.TUT.BY):
Владельцы автомобилей установлены, сейчас мы выясняем причину пожара. Предварительная версия - короткое замыкание электропроводки.

# Пожар # авто # Фотофакт

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