Пожар на проспекте Рокоссовского. В огне полыхали четыре припаркованных автомобиля

Новости Беларуси. Утром 16 февраля жильцы первого корпуса дома №60 на проспекте Рокоссовского стали свидетелями пожара. Полыхали четыре автомобиля, припаркованных во дворе.

По сообщениям очевидцев, первым загорелся автомобиль Peugeot 406. От него занялись стоящие рядом Audi A6, Audi 100 и Opel Omegа. У Peugeot повреждены моторный отсек, передние колеса, лакокрасочное покрытие капота. Audi 100 выгорел дотла. От огня пострадала передняя часть Audi A6. У Opel Omegа повреждены лакокрасочное покрытие капота и левого крыла.



Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС (в интервью AUTO.TUT.BY):

Владельцы автомобилей установлены, сейчас мы выясняем причину пожара. Предварительная версия - короткое замыкание электропроводки.