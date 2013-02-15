Крупная авария на трассе Минск - Гомель. 2 человека скончались на месте

Новости Беларуси. Крупная авария произошла сегодня утром на дороге Минск - Гомель на территории Бобруйского района. Два человека погибли.

«Фольксваген Гольф» попал под МАЗ «Белпочты». Вся передняя часть легкового авто оказалась под грузовиком. На место аварии сразу же выехало подразделение МЧС. Однако спасать уже было некого.

45-летний водитель Фольксвагена и его 24-летний пассажир скончались на месте ДТП. Их тела освобождали с помощью специнструмента. Двое человек из МАЗа не пострадали. На место происшествия выезжала оперативно-следственная группа.

Начато расследование. Будет возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.