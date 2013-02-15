Прямой эфир

Крупная авария на трассе Минск - Гомель. 2 человека скончались на месте

15 февраля 2013 14:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси.  Крупная авария произошла сегодня утром на дороге Минск - Гомель на территории Бобруйского района. Два человека погибли.

«Фольксваген Гольф» попал под МАЗ «Белпочты». Вся передняя часть легкового авто оказалась под грузовиком. На место аварии сразу же выехало подразделение МЧС. Однако спасать уже было некого.

45-летний водитель Фольксвагена и его 24-летний пассажир скончались на месте ДТП.  Их тела освобождали с помощью специнструмента. Двое человек из МАЗа не пострадали. На место происшествия выезжала оперативно-следственная группа.

Начато расследование. Будет возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто

Другие новости рубрики

Все новости
15 февраля 2013 06:41

23-летний водитель в Минске насмерть сбил пенсионерку

Мини-трактор, находившийся на борту грузовика, упал на проезжую часть в Минске
14 февраля 2013 18:59

Мини-трактор, находившийся на борту грузовика, упал на проезжую часть в Минске

На реконструкцию Минской кольцевой автодороги будет выделено 90 миллиардов рублей
14 февраля 2013 14:31

На реконструкцию Минской кольцевой автодороги будет выделено 90 миллиардов рублей