Лось стал причиной гибели россиянина на Audi Q5 по дороге в Нарочь

Новости Беларуси. Трагедия произошла в 1.10 30 августа на 37-м километре автодороги Минск- Молодечно- Нарочь вблизи деревни Щербины Минского района. 21-летний житель России погиб после того, как машина с ним съехала в правый кювет и врезалась в придорожное дерево.

Авария произошла после того, как лось выбежал проезжую часть из темноты. За рулем был 22-летний гражданин России, который не справился с управлением, с телесными повреждениями он госпитализирован в Минскую областную клиническую больницу.

Напомним, на днях лось стал виновником крупной аварии в Светлогорском районе. Животное погибло, 2 человека – в больнице.

А несколькими месяцами ранее лось стал причиной ДТП в Могилеве. Животное выбежало на проезжую часть и врезалось в пассажирский автобус.

В начале года в Гродненском районе автомобиль сбил лося. Животное пробило лобовое стекло и влетело в салон на переднее пассажирское сиденье. В конце прошло года пассажирка «Лады Приора» погибла, когда в машину на белорусской трассе врезался лось.

Два года назад на трассе Брест-Москва лося, испугавшего 21-летнего водителя Opel, переехала фура с поляком за рулем.

Несколько лет назад внезапное появление лося на дороге стало причиной ДТП в Добрушском районе. В результате аварии погиб гражданин России.