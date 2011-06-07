Парковки в Минске

Минск по числу автомобилей на 1 тыс. жителей опередил Москву, Киев и Санкт-Петербург. В Минске зарегистрировано около 600 тыс. автомобилей. Ежегодно автопарк столицы прирастает на 35 тыс. машин.

Непростая ситуация складывается с парковками и автостоянками. С начала нынешнего года сотрудниками ГАИ за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств привлечены к административной ответственности более 14 тыс. водителей. Наиболее актуальна данная проблема в старых микрорайонах, которые не были рассчитаны на такое количество машин.

Принята программа «400 тысяч», главное направление которой — создание мест для парковки за средства как населения, так и местного бюджета. Она рассчитана до 2020 года и предусматривает создание в столице 400 тыс. парковочных мест.

Кстати, новшество для города – двухуровневые паркинги из легких металлоконструкций – будут опробованы во Фрунзенском районе. Рассчитаны они на 39 машин. Преимущество таких объектов в том, что для них проще найти площадку на дворовых территориях. Плюс этих сооружений и в невысокой стоимости машиноместа – примерно 6 тыс. долларов без затрат на инженерные сети. Уже определены четыре адреса в Каменной Горке, по которым фирма-инвестор начнет возводить такие парковки.

Новые места для хранения автомобилей появятся в Ленинском районе Минска. Сейчас идет проектирование трех паркингов и двух открытых автостоянок. Многоуровневые гаражи пропишутся по улице Надеждинской вблизи Червенского рынка, на пересечении улиц Янки Лучины и Владислава Сырокомли, аналогичный подземный объект – на проспекте Рокоссовского, 80. Две плоскостные автостоянки откроют в районе камвольного и хладокомбината.

Обещает снять проблемные вопросы программа строительства транспортных развязок. К 2014 году предусматривается построить десять таких сооружений. В 2020 году их будет как минимум 18. Четыре развязки уже возводятся, стоимость строительства одной в среднем обходится городскому бюджету в Br50-60 млрд. При этом около половины этой суммы приходится на подготовительные работы — освоение территории, перекладку инженерных коммуникаций, снос строений, создание обводных дорог и др.

Частично решить проблему пробок в столице помогут и перехватывающие паркинги, где можно оставлять свои автомобили при въезде в город, а дальше пересаживаться на метро или другой общественный транспорт и добираться до нужного места. К 2014 году их будет 7. 4 из них сейчас – на стадии проектирования. Появятся они вдоль Минской кольцевой автодороги в Первомайском, Фрунзенском и Московском районах города.

Есть в планах столичных властей в течение трех лет убрать автомобили из городского центра. Ограничение движения в центре города — мировая практика. Паркинги на 500 машин каждый появятся на улицах Кирова и Ульяновской. После этого улицу Карла Маркса сделают пешеходной. Парковка в историческом центре уже частично ограничена, до конца года здесь будут установлены паркоматы.