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Авария в Минске. После столкновения на перекрестке с автомобилем «Тойота» «Пежо» оказался на крыше

06 июня 2011 17:19
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На пересечении проспекта Победителей и улицы Радужной произошла автовстреча с нерадужными последствиями. На оживленном перекрестке столкнулись две иномарки.

Автомобиль «Пежо» поворачивал налево и не уступил дорогу «Тойоте». Удар был такой силы, что «Пежо» опрокинулся на крышу. В результате ДТП серьезно пострадали водитель одного и пассажир другого авто. С травмами их доставили в столичные клиники, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Очевидец:
Поворачивали машины, здесь, на пешеходном переходе, образовалась пробка и «Рафт» шел на большой скорости с кольцевой.

Александр Развадовский, дежурный инспектор по выезду на места ДТП ГАИ ГУВД Мингорисполома:
Произошло столкновение, и после него автомобиль «Пежо» перевернулся. Есть пострадавшие и в «Пежо», и в «Тойоте». 
Будет расследование, и по его результатам будет вынесено решение.

# Аварии # авто # Фотофакт

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