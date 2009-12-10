Очередная гибель сотрудника милиции в дорожной аварии

Это уже пятый трагический случай за три дня.

ДТП произошло накануне вечером вблизи деревни Самулки Могилевской области. Сотрудник Чаусского РУВД, управляя иномаркой, выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом. В итоге легковой автомобиль съехал в кювет, милиционер погиб.

Напомним, днем ранее в Вороновском районе Гродненской области в аварии погибли трое сотрудников милиции. Виновницей ДТП стала женщина-водитель. Ее иномарку вынесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с автомобилем, в котором ехали пятеро правоохранителей.

Трагический случай произошел также 7 декабря в Гродно. На одной из улиц погиб инспектор дорожно-патрульной службы.