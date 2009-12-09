Трое сотрудников милиции погибли в ДТП в Гродненской области

На автодороге «Лида-Вороново» произошло лобовое столкновение двух иномарок. На одной из них пять милиционеров ехали на дежурство.

Другая машина, за рулем которой была женщина, на большой скорости выехала на полосу встречного движения. Уйти от лобового столкновения было невозможно. Удар оказался настолько сильным, что двигатель первой машины просто вмяло в салон. Сиденья автомобиля сорвались с креплений. Водитель и один пассажир погибли на месте. Ещё трое мужчин и женщина получили серьёзные ранения. Скорую и сотрудников ГАИ вызвали проезжавшие мимо люди. Меньше чем через полчаса пострадавших доставили в больницу. Однако, несмотря на все усилия врачей еще одного мужчину спасти не удалось. Он скончался в реанимации.

Александр Кручко, врач анестезиолог–реаниматолог Вороновской центральной районной больницы:

- На данный момент двое мужчин находятся в тяжелом состоянии. У женщины состояние тяжёлое нестабильное.

Водитель и все пассажиры «Audi» оказались сотрудниками местной милиции. Молодые люди ехали в райцентр на дежурство. Говорить о причинах аварии пока рано. Почему, женщина, управлявшая «BMW», выехала на полосу встречного движения, станет ясно после тщательного расследования.

Инна Карасевич, и.о. начальника отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

- Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело.

По мнению сотрудников ГАИ, причиной трагедии могли стать нарушение правил обгона и невнимательность водителя. Рассматривается версия – плохие погодные условия. В Гродненской области это не первый случай гибели сотрудников милиции в ДТП.

Два дня назад в Гродно погиб инспектор ГАИ. Экипаж ДПС двигался с включенными проблесковыми маячками. Водитель «Citroen» не уступил дорогу и, чтобы избежать столкновения, милиционер свернул в сторону. В результате, автомобиль на большой скорости ударился в дерево. Инспектор погиб, его напарник доставлен в больницу.

Сегодня непогода стала причиной и ещё одного ДТП с трагическим исходом. Из-за снегопада и гололёда в Могилёвской области произошло лобовое столкновение КамАЗа и легкового автомобиля. Погибли мужчина и малолетний ребёнок. В этом случае, легковушка также оказалась на полосе встречного движения.