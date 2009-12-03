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Маршрутка врезалась в заброшенный грузовик-тягач

03 декабря 2009 17:18
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Машина перевернулась. К счастью, никто не пострадал: автомобиль двигался не по маршруту, в его салоне не было пассажиров [4 фото]

Причины утреннего происшествия ещё предстоит выяснить. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.

маршрутка врезалась в тягач

маршрутка врезалась в тягач

маршрутка врезалась в тягач

маршрутка врезалась в тягач

# Аварии # авто # Фотофакт

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