Маршрутка врезалась в заброшенный грузовик-тягач

Причины утреннего происшествия ещё предстоит выяснить. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.
В половине девятого утра на улице Богдановича иномарка врезалась в МАЗ с прицепом <font color="#ff0000"> [7 фото] </font>
Водитель автобуса: «Машина не показала поворот, начала уходить на площадку» <font color="#ff0000"> [3 фото] </font>
За 10 месяцев в Минске произошло 486 наездов на пешеходов, 43 человека погибли, 464 ранены. При этом в 316 ДТП, в которых 20 человек погибли и 39 ранены, виноваты водители.
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