Ниссан наехал на 17-летнего парня

За несколько минут на улице Притыцкого произошло сразу два дорожно-транспортных происшествия.

На перекрёстке улиц Притыцкого и Сердича водитель Ниссана наехал на 17-летнего пешехода. С незначительными травмами пострадавшего доставили в больницу скорой помощи.

Водитель, движущийся за Нисаном, притормозил, чтобы оказать помощь пострадавшему, и вмиг был атакован сзади. От удара машину вынесло на зелёную разделительную полосу.

Во второй аварии обошлось без жертв.

- Совершён был наезд автомашиной Ниссан, - уточнил Николай Шорин, инспектор ГАИ Фрунзенского района Минска

- Я ехал на зелёный свет со скоростью не более 60 км. в час, собирался поворачивать налево, притормаживал. Из-за машины справа резко выбежал человек. Машина влево увернулась. И пешеход прямо выскочил на меня. По касательной я еле увернулся, но он боком задел мою машину, - рассказал один из водителей.

По словам очевидцев, юноша перебегал дорогу на красный свет.