Крупное ДТП на трассе Минск-Мядель

Джип протаранил две иномарки и опрокинулся в кювет (ФОТО).

Всего, на седьмом километре дороги столкнулись три автомобиля. По предварительной версии, женщина на внедорожнике на повороте не справилась с управлением и оказалась на встречной полосе. Никто не пострадал. Если вина женщины будет доказана, то ей грозит штраф до 30 базовых величин, либо лишение прав на срок до трех лет.

– Она наехала на обочину, в результате инстинктивно повернула руль влево и выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с двумя машинами. После чего съехала в кювет и машина опрокинулась. В данном ДТП люди не пострадали, проводится проверка, – сказал старший инспектор УГАИ МВД Республики Беларусь Стас СОЛОВЕЙ.