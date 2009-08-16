Четыре автомобиля столкнулись в Молодечненском районе

Три человека ранены и четыре автомобиля разбиты - таков результат ДТП.

Накануне вечером на перекрестке неравнозначных дорог Минск-Молодечно-Нарочь и Вязанка-Радошковичи столкнулись сразу четыре автомобиля. Виновником происшествия стал 24-летний минчанин, который при выезде с второстепенной дороги на главную не уступил дорогу приближавшемуся справа "Ниссану-Премьере". В результате происшествия три человека получили ранения.



Как отметили в Госавтоинспекции, несоблюдение скорости и лихачество стали причиной более 160 аварий на дорогах Минской области с начала года: съезды в кювет, опрокидывания, встречные столкновения и наезды на пешеходов, особенно в темное время суток. Последствия всех автоаварий были тяжелыми, сообщает БЕЛТА.