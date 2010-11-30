Из-за снежной каши на дороге машина разбилась, едва отъехав от светофора

Арктический циклон принес в Беларусь морозы и снегопады. На городских улицах всю ночь работала уборочная техника. Многие сегодня пересели на общественный транспорт.

Этот железный поцелуй после теплого ноября, водителю как снег на голову. Авария произошла на скорости 30 километров в час. Не успела машина стартовать на светофоре, как из-за «каши» на дороге финишировала на местной парковке.

Вадим Карпенко, очевидец:

Тяжело на дороге, трогаешься с места, машина начинает пробуксовывать. Машины разные — спортивные вообще стоят на месте буксуют. BMW всякие вообще заносит — тяжело, они тронуться не могут.

Центр города — СТО. По этому маршруту Антон наматывает километры с семи утра. За полтора часа эвакуировал четыре машины. Заказов со вчерашнего вечера раза в три больше обычного. История прошлого года повторяется. Изменились участники ДТП, причины аварий — те же.

Антон Гагалинский, водитель эвакуатора:

Летняя резина, неубранные дороги и летняя солярка.

В мороз у мастера Олега — горячая пора. Около сотни машин в день, а ведь холода еще не крещенские. Двадцать минут и все четыре колеса переобуты. Кто не успел, тот еще не опоздал.

Олег Варакса, мастер шиномонтажа:

Пошел снег, началась работа. Бывает по 10 машин в очереди, но работаем быстро, чтобы переобуть побыстрее людей и чтобы безопасность была на дорогах.

На дороги Минска сегодня вывели более шестисот единиц снегоуборочной техники. Лопатами вооружились и работники ЖЭСов. Но проезд даже на главных дорогах столицы оказался блокирован.

Сергей Лучина, заместитель генерального директора УП «Горремавтодор»:

Мы не можем пускать снегоуборочные машины в часпик. Если мы с 7:30 и до 9:00 начнем убирать проезжую часть, то мы ухудшим движение транспорта. Потому что движение снегоуборочной техники — 25-30 км в час.

Километровые пробки из машин, попеременно сменяли очереди на такси.

Александр Романчик, таксист:

Сегодня работы побольше, чем в обычные дни. Многие машины не завелись, поэтому транспорта мало в Минске.

Но даже те, кто сменил личные колеса на общественный транспорт, остались в убытке — по времени.

Воздушные коридоры сегодня тоже пришлось разгружать. Из-за плохой погоды в Национальном аэропорту на полдня задержался рейс Минск-Киев. А вот пассажирам Белорусской железной дороги на перроне ждать не пришлось. Метель график поездов не сбила. К тому же, увеличила прибыль продавцов. С прилавков валенки уходят буквально — их покупают и тут же переобуваются.

Наталья Витько, заведующая секцией мужской обуви столичного универмага:

Берут очень хорошо. Причем спрос на валенки начался еще с начала осени — просили валенки. А сейчас, когда холода, вообще пошло повально.

В ближайшие время морозы усилятся. Синоптики объявили штормовое предупреждение, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Правда, оно будет недолго. На следующей неделе минус сменится на плюс.