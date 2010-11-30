Citroen протаранил в Минске забор войсковой части

В субботу днем кирпичный забор войсковой части 7404 на 2-м Прилукском переулке с грохотом рассыпался и на территорию части влетел серебристый Citroen. Военнослужащие этой части занимаются надзором над спецконтингентом, конвоированием, обеспечением режима содержания и пропускного режима в тюрьмах.

В ГАИ Московского района Минска рассказали, что водитель потерял контроль над машиной, она выехала за пределы проезжей части и врезалась в стену. По данным ГАИ, мужчина, управлявший Citroen, был трезв. По предварительной версии инспекторов, авария произошла из-за неисправности автомобиля. Скорее всего, у машины что-то случилось с тормозами, сообщает «Столичное телевидение».

В ДТП никто не пострадал.