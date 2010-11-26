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В Могилевской области «Форд Мондео» врезался в дом и доехал до середины гостиной

26 ноября 2010 15:57
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Жительница Краснополья стала участницей дорожно-транспортного происшествия, не выходя из дома. Около 21 часа вечером на улице Антонова 27-летний водитель автомобиля «Форд Мондео» на перекрестке не справился с управлением, не вписался в поворот, съехал с дороги и ударился в стену жилого дома. Удар был сильный, а стена не очень прочной, поэтому автомобиль доехал аж до середины гостиной.

В результате аварии повреждены не только автомобиль, но ограждение дома, стена и мебель. Люди успели отскочить, но на 47-летнюю женщину упал шкаф, который она открывала в момент аварии. Пострадавшую забрали в больницу с черепно-мозговой травмой, сообщает ctv.by со ссылкой на «Звязду».
# Аварии # авто

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