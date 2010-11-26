В Могилевской области «Форд Мондео» врезался в дом и доехал до середины гостиной

Средства передвижения от компании «Smart»: от электромобилей до электровелосипедов

В Германии этот автомобильчик по праву называют «Королем карликов». «Smart» – ну кто его не знает? Европейские мальчики и девочки с удовольствием ездят на этих машинках в вегетарианские рестораны и в супермаркеты за биойогуртами и свежими овощами.