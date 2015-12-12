Ехал с мамой: 13-летнего мальчика задержали за рулем Ford в Брестском районе

Новости Беларуси. В пятницу ночью сотрудники ГАИ задержали 13-летнего мальчика за рулем автомобиля.

На пассажирском сидении находилась мать подростка.

Как выяснилось, она и научила сына вождению.

Пресс-служба ГАИ Брестской области:

Сотрудниками Госавтоинспекции 11 декабря 2015 года около 22:30 часов на ул.Центральной в д.Скоки был остановлен автомобиль марки «Форд Фиеста», за рулем которого находился 13-летний местный житель. Как выяснилось в ходе беседы с мамой водителя, которая находилась на переднем пассажирском сидении, она обучала ребенка навыкам вождения автомобиля. Результат «ночного катания» – денежный штраф за передачу управления транспортного средства лицу, не имеющему права управления. Комментарий излишний.