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Ехал с мамой: 13-летнего мальчика задержали за рулем Ford в Брестском районе

12 декабря 2015 18:33
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Новости Беларуси. В пятницу ночью сотрудники ГАИ задержали 13-летнего мальчика за рулем автомобиля.

На пассажирском сидении находилась мать подростка.

Как выяснилось, она и научила сына вождению.

Пресс-служба ГАИ Брестской области:
Сотрудниками Госавтоинспекции 11 декабря 2015 года около 22:30 часов на ул.Центральной в д.Скоки был остановлен автомобиль марки «Форд Фиеста», за рулем которого находился 13-летний местный житель. Как выяснилось в ходе беседы с  мамой водителя, которая находилась на переднем пассажирском сидении, она обучала ребенка навыкам вождения автомобиля. Результат «ночного катания» – денежный штраф за передачу управления транспортного средства лицу, не имеющему права управления. Комментарий излишний.  

# авто # Дети и родители

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