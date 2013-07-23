Прямой эфир

Дождь парализовал движение в Минске

23 июля 2013 17:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Минска. Столица оказалась во власти непогоды. Сильный дождь парализовал движение транспорта сразу на нескольких улицах. Уровень воды на некоторых участках дорог достигал 50 сантиметров. Машины буквально плавали на проезжей части. Заложниками ситуации оказались не только автомобилисты, но и пешеходы, и пассажиры общественного транспорта.

Больше всего проблем, уже традиционно, непогода доставила проспекту Победителей, улицам Немига и Казинца, а также бульвару Шевченко. Здесь из-за подтоплений движение общественного транспорта было парализовано на несколько часов.

Впрочем, к вечеру погода наладилась и ситуация в городе нормализовалась, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Погода в Беларуси # авто

Другие новости рубрики

Все новости
Крупная авария в Таиланде унесла жизни 19 человек
23 июля 2013 11:50

Крупная авария в Таиланде унесла жизни 19 человек

В Витебске «скорая» насмерть сбила молодого человека
22 июля 2013 11:43

В Витебске «скорая» насмерть сбила молодого человека

В Кричеве за одну ночь сгорели 4 машины. Предполагаемая причина - поджог
22 июля 2013 11:07

В Кричеве за одну ночь сгорели 4 машины. Предполагаемая причина - поджог