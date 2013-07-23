Дождь парализовал движение в Минске

Новости Минска. Столица оказалась во власти непогоды. Сильный дождь парализовал движение транспорта сразу на нескольких улицах. Уровень воды на некоторых участках дорог достигал 50 сантиметров. Машины буквально плавали на проезжей части. Заложниками ситуации оказались не только автомобилисты, но и пешеходы, и пассажиры общественного транспорта.

Больше всего проблем, уже традиционно, непогода доставила проспекту Победителей, улицам Немига и Казинца, а также бульвару Шевченко. Здесь из-за подтоплений движение общественного транспорта было парализовано на несколько часов.

Впрочем, к вечеру погода наладилась и ситуация в городе нормализовалась, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.