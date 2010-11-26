Выставка ретро-автомобилей в Париже: «Renault» из гаража царя Николая II

Во французскую столицу классические машины привезли не ценители старины или состоятельные коллекционеры, а автомобильные конструкторы – прямиком из своих музеев.

Самые знаковые автомобили в своей истории представили десять музеев из разных уголков планеты – Франции, Германии, Италии, Америки и Японии. Всего – более 40 экспонатов, каждый из которых заслуживает отдельного разговора.

Многие конструкторы решили провести наглядную демонстрацию этапов развития своих знаменитых машин, сообщает телекомпания «Столичное телевидение». Именно так, например, поступила «Alfa Romeo». Из музея в Арезе была привезена оригинальная «Giulietta Sprint» образца 1954 года, «Giulietta Berlina» и «Spyder» 50-60-х гг. прошлого века, а также «Sprint Speciale», выпущенная в 1957 году.

Немецкие конструкторы из Штутгарта использовали парижские подмостки для показа своей гордости – легендарного спортивного купе «300 SL» 1955 года выпуска с подъемными дверями типа «крыло чайки». В свое время это был самый быстрый спорткар в мире.

Из музея «Chrysler/Jeep», что в Оберн-Хиллс, доставлен вот «Willys Station Wagon» – прародитель знаменитых на весь мир «Grand Cherokee».

А вот и шикарный экспонат из исторического музея «Renault» – «40 CV Type NM» 1926 года, созданный для преодоления скоростного рубежа в 200 км/ч. Бок о бок с ним красовался мирный «40 CV Type MC» 86-летней давности – этот автомобиль, внимание – с 9-литровой «шестеркой» – был в гараже царя Николая II.

А чем знаменит большой и роскошный «Citroen C4 G Familiale»? Говорят, что именно на такой машине в 1930 году в Париже агенты советских спецслужб похитили белогвардейского генерала Александра Кутепова.

Конструкторы «Peugeot» познакомили со всем семейством «404», которому в этом году исполнилось 50 лет, сообщает телекомпания «Столичное телевидение». Кузова этих машин создавались при участии итальянского ателье «Pininfarina», поэтому и в наши дни их красота очевидна. Кроме того, дизельное «Coupe 404» 1965 года установило 18 рекордов на дальность хода, расход топлива и на скорость. А раллийный «404 East African Safari», как явствует из названия, в 60-е гг. результативно выступал в гонках в самых диких местах нашей планеты.

Узнаете? Неужели тот самый «Москвич 401»? Нет, «Opel Kadett» образца 1938 года, доставленный из музея в Рюссельсхайме.

Интересный образец обнаруживался и на ретро-экспозиции «Nissan» – «Datsun Fairlady» 1964 года. Современный «370Z» – прямой потомок этой красавицы.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY