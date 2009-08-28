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Четыре девушки пострадали в ДТП в Солигорске

28 августа 2009 12:50
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Об этом сообщили в управлении ГАИ МВД Беларуси.

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 25-летний водитель, к тому же лишенный ранее прав, не справился с управлением BMW, выехал на левую обочину, после чего врезался в осветительную мачту.

В результате ДТП четыре ехавшие в автомобиле девушки 15, 16, 17 и 18 лет получили телесные повреждения различной степени тяжести. В Госавтоинспекции обратили внимание, что водитель и пассажиры автомобиля не были пристегнуты ремнями безопасности.

В Беларуси за семь месяцев текущего года по вине водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, было совершено 449 ДТП. В этих происшествиях 105 человек погибли и 552 были травмированы, сообщает БЕЛТА.

# Аварии # авто

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