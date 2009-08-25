Легковушка тянула пешехода 30 метров

Затормозил автомобилист только после паники прохожих. От полученных телесных травм женщина скончалась на месте.
Водителю грозит штраф от десяти до 30 базовых величин и лишение водительских прав.
За несколько минут на улице Притыцкого произошло сразу два дорожно-транспортных происшествия.
Джип протаранил две иномарки и опрокинулся в кювет (ФОТО).
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