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Легковушка тянула пешехода 30 метров

25 августа 2009 18:39
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Пожилая женщина потеряла сознание прямо на проезжей части, переходя дорогу в неположенном месте. Водитель «Мазды» не заметил живой барьер. Легковушка протянула пешехода под колёсами около 30 метров.

Затормозил автомобилист только после паники прохожих. От полученных телесных травм женщина скончалась на месте.

Легковушка протянула пешехода под колёсами около 30 метров

Легковушка протянула пешехода под колёсами около 30 метров

Легковушка протянула пешехода под колёсами около 30 метров

Легковушка протянула пешехода под колёсами около 30 метров

Легковушка протянула пешехода под колёсами около 30 метров

Легковушка протянула пешехода под колёсами около 30 метров

Легковушка протянула пешехода под колёсами около 30 метров

# Аварии # авто # Фотофакт

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