Легковушка тянула пешехода 30 метров

Пожилая женщина потеряла сознание прямо на проезжей части, переходя дорогу в неположенном месте. Водитель «Мазды» не заметил живой барьер. Легковушка протянула пешехода под колёсами около 30 метров.

Затормозил автомобилист только после паники прохожих. От полученных телесных травм женщина скончалась на месте.