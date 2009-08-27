Девять человек погибли в ДТП в Беларуси за минувшие сутки

Об этом сообщил дежурный УГАИ МВД.

На трассе Смолевичи-Смиловичи (Пуховичский район) автомобиль Opel, выехав на встречную полосу движения, столкнулся с автомобилем Toyota Corolla. В результате автокатастрофы погибли два пассажира. Оба водителя и еще три пассажира доставлены в больницу. В Витебске водитель, не справившись с управлением, наехал на световую опору. В результате ДТП погиб двухлетний ребенок.



Аварии со смертельным исходом также произошли в Молодечненском, Бобруйском, Пинском, Чечерском и Рогачевском районах, сообщает БЕЛТА.