Авария под Гродно. 18-летняя девушка погибла на месте, 6 человек госпитализированы

Новости Беларуси. Авария, в результате которой погибла 18-летняя девушка, а еще 6 человек ранены, произошла сегодня около 11.00 вблизи Гродно.

Студенты гродненских вузов на трех автомобилях отправились в деревню Коробчицы отмечать успешную сдачу экзамена. Инспекторам попала запись с видеорегистратора, на которой видно, как автомобили нарушают ПДД: попеременно обгоняют друг друга, пересекают двойную сплошную линию разметки, двигаются на большой скорости.

19-летний водитель «Опеля Корса» не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся навстречу «Рено Меганом», в салоне которого находились двое мужчин. «Рено» от удара выбросило на полосу встречного движения, ударило в отбойник и откинуло обратно. Автомобиль «Опель» отбросило на встречную полосу, где в него врезался еще один «Рено Меган» (в салоне находились два человека).

18-летняя девушка, находившаяся в «Опеле», погибла. Еще четыре человека из этой машины госпитализированы. Также пострадали два человека из «Рено Меган»: 19-летняя пассажирка находится в тяжелом состоянии.

«Никто из пассажиров, включая водителя автомашины «Опель», не был пристегнут ремнями безопасности. Водитель «Опеля» после аварии находился в шоковом состоянии. Говорил, что у него сессия, не спал несколько ночей. Молодой человек не так давно приобрёл права, а машину ему две недели назад приобрел отец», - сообщили в пресс-службе ГАИ Гродненской области.

Андрей Неделько, исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации Гродненской областной клинической больницы:

Молодой человек 1993 года рождения с травматической болезнью с закрытой черепно-мозговой травмой и оскольчатым переломом правого бедра — состояние близкое к тяжёлому, стабильное —госпитализирован в реанимационное отделение. Девушка 1993 года рождения тоже с оскольчатым переломом правого бедра — острый период травматической болезни, состояние стабильное, ближе к тяжёлому.

Сергей Талатай, начальник УГАИ УВД Гродненского облисполкома:

На записях видеорегистраторов видно, как несколько раз водитель автомобиля «Опель» грубо игнорировал элементарные правила безопасности на дороге. Я не говорю о нюансах, я говорю об элементарщине.