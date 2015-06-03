Березовский район: пьяный бесправник упал с мотоцикла и уснул

Новости Беларуси. 33-летний водитель получил травмы головы и ушибленную рану лица. Пьяный житель деревни Лесковичи Берёзовского района на мотоцикле опрокинулся на автодороге Борки – Черняково – Лесковичи и уснул прямо на месте аварии.

Мужчина управлял мотоциклом без шлема, страхового полиса. Отметки о прохождении техосмотра у него также не оказалось. Более того, за езду в нетрезвом виде он ранее был лишен прав.

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