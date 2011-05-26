Автомобильная погоня по проспекту Рокоссовского в Минске закончилась тремя разбитыми автомобилями

На большой скорости, петляя из стороны в сторону, по проспекту Рокоссовского неслась машина «Пежо». Ее преследовал автомобиль ГАИ с включенными сиреной и мигалками.

Прохожие были уверены, что стали свидетелями съемок фильма. На самом деле инспекторы пытались остановить пьяного водителя, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В итоге опасной гонки лихач не справился с управлением и врезался в припаркованные у обочины авто. Пострадали сразу три иномарки.

Александр Трякин, инспектор ГАИ Ленинского РУВД:

Дети, разбегаются, люди разбегаются, мы начинаем сигналить, чтобы попробовать его как-то остановить, прижать, но не получалось. В районе дома №32 по улице Плеханова он сворачивает на дворовую территорию. И примерно на такой же скорости, не останавливаясь, на выезде с дворовой территории водитель на повороте не справляется с управлением.