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Пострадавшая в страшной аварии в Польше 4-летняя белоруска вышла из комы

10 августа 2013 12:58
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Новости Польши. Пострадавшая в Польше 4-летняя белоруска пришла в сознание. С 5 августа, когда произошла автоавария, она находилась в коме. Девочку уже перевели из реанимации. Угрозы ее жизни нет. Родители также проходят лечение в польских больницах.

ДТП произошло на трассе в районе населенного пункта Нова Весь. По предварительной версии, автомобиль, в котором ехала белорусская семья, пытался уйти от столкновения с грузовиком и врезался в дорожное ограждение. Пострадали три человека – все наши соотечественники.

Полиция занимается розыском грузовой машины. Посольство Беларуси в Польше находится в постоянном контакте с полицией, медучреждениями и родственниками пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Аварии в Польше

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