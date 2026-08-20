Западные столицы синхронно переписывают правила игры. Пока одни поощряют обыски без ордера и снимают биометрию по запаху человека, другие штампуют законы о 14 годах тюрьмы и выводят спецслужбы из-под судебного контроля. Демократические фасады рушатся, уступая место тотальной подозрительности. Кто раздувает психоз на континенте?

Роман Протасевич:

Серая зона. Порог, ниже которого война формально не считается войной. Диверсии без подписи. Кибератаки без обратного адреса. Дезинформация без авторства. НАТО и Еврокомиссия называют это «гибридной угрозой», состоянием, в котором агрессор бьет, а доказать удар почти невозможно.

Именно этим словом сегодня объясняют самый резкий передел полномочий спецслужб в Европе за последние полвека. Раньше про разведку узнавали через 30 лет – из мемуаров отставных резидентов и рассекреченных архивов. Сегодня – из синхронных пресс-релизов европейских правительств.

Литва с февраля разрешила спецслужбам задерживать людей и обыскивать жилье без ордера. Британия на прошлой неделе ввела закон о госугрозах. Франция с осени резко нарастила бюджеты на борьбу с саботажем и кибератаками. Германия несколько дней назад одним голосованием кабинета министров полностью переписала правила игры для BND и BfV. Внимательно читаем и слушаем.

12 августа. Берлин переписывает конституционный баланс между государством и гражданином одним росчерком кабинета министров. 700 страниц. Крупнейшая перекройка немецких спецслужб с момента их основания. Министр внутренних дел Александр Добриндт формулирует цель без экивоков: спецслужбы должны стать «настоящими секретными службами». Расшифровка простая – раньше смотрели, теперь бьют.