Призрак Гестапо над Европой. ЕС усиливает спецслужбы – для чего нужна разведка «без тормозов»?
Западные столицы синхронно переписывают правила игры. Пока одни поощряют обыски без ордера и снимают биометрию по запаху человека, другие штампуют законы о 14 годах тюрьмы и выводят спецслужбы из-под судебного контроля. Демократические фасады рушатся, уступая место тотальной подозрительности. Кто раздувает психоз на континенте?
Новый выпуск авторской программы Романа Протасевича «Без прикрытия».
Роман Протасевич:
Серая зона. Порог, ниже которого война формально не считается войной. Диверсии без подписи. Кибератаки без обратного адреса. Дезинформация без авторства. НАТО и Еврокомиссия называют это «гибридной угрозой», состоянием, в котором агрессор бьет, а доказать удар почти невозможно.
Именно этим словом сегодня объясняют самый резкий передел полномочий спецслужб в Европе за последние полвека. Раньше про разведку узнавали через 30 лет – из мемуаров отставных резидентов и рассекреченных архивов. Сегодня – из синхронных пресс-релизов европейских правительств.
Литва с февраля разрешила спецслужбам задерживать людей и обыскивать жилье без ордера. Британия на прошлой неделе ввела закон о госугрозах. Франция с осени резко нарастила бюджеты на борьбу с саботажем и кибератаками. Германия несколько дней назад одним голосованием кабинета министров полностью переписала правила игры для BND и BfV. Внимательно читаем и слушаем.
12 августа. Берлин переписывает конституционный баланс между государством и гражданином одним росчерком кабинета министров. 700 страниц. Крупнейшая перекройка немецких спецслужб с момента их основания. Министр внутренних дел Александр Добриндт формулирует цель без экивоков: спецслужбы должны стать «настоящими секретными службами». Расшифровка простая – раньше смотрели, теперь бьют.
Александр Добриндт, министр внутренних дел Германии:
Мы расширяем технические возможности спецслужб, а также наделяем их активными, оперативными полномочиями. Речь идет не только о том, чтобы спецслужбы могли лучше видеть и слышать и быстрее проводить анализ, но прежде всего о том, чтобы иметь возможность активно действовать против наших нападающих, против наших противников.
Арсенал – почти армейский. Здесь не только хакбэки – цифровые контрудары по чужой инфраструктуре. А еще, например, санкционированный саботаж за рубежом – заводы дронов, химлаборатории и вообще все, что признают угрозой. Параллельно разрешают тайные онлайн-обыски без ведома владельца устройства. И, наконец, одобряют слежку за иностранцем внутри страны до 72 часов без судебного ордера – просто потому, что тот пересек границу.
Плюс распознавание лиц по фото из открытого интернета, доступ к вокзальным камерам в реальном времени, ИИ, обучаемый на разведданных без тормозов. Часть закона задним числом распространят на период с января нынешнего года. Такое честное признание спешки государство обычно себе не позволяет.
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