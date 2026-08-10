Золотовалютные резервы Беларуси на начало августа составили 14,2 млрд долларов

Финансовая стабильность. Золотовалютные резервы Беларуси продолжают расти и на начало августа превысили 14 миллиардов долларов. Только за июль прирост составил почти 40 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам аналитиков, укрепить позиции помогли два фактора: рост стоимости валютных активов за рубежом и внутренний рынок, где предложение иностранной валюты стабильно превышает спрос. Сейчас объем накоплений полностью закрывает трехмесячный импорт товаров и услуг. Это главный международный критерий, который подтверждает: экономика страны защищена от любых внешних шоков.