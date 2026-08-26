В Гродно стартовала спартакиада Совета командующих Погранвойсками по служебно-прикладным видам спорта

На торжественном открытии присутствовали председатель Государственного пограничного комитета Беларуси Константин Молостов, делегация Шанхайской организации сотрудничества, губернатор Гродненской области Юрий Караев и другие почетные гости. За звание лучших в течение 10 дней поборются свыше 130 спортсменов.

В программе – бег, стрельба из разных видов оружия, гранатометание. Завершится спартакиада 3 сентября финалом по рукопашному бою. Открывая соревнования, председатель ГПК подчеркнул: участники собрались не просто выявить сильнейшего, а еще раз доказать, что границы Содружества нерушимы благодаря духу, физической закалке и воле пограничников.

Александр Манилов, председатель координационной службы СКПВ:

Соревнования должны выявить сильнейшие команды. У нас принимают участие представители пяти государств. Это Беларусь, это Россия, это Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Те результаты, которые будут показаны здесь в ходе соревнований в течение 10 дней, дадут возможность нашим пограничникам подружиться, познакомиться и ознакомиться с культурой и бытом белорусской земли.

Это венец той подготовки, которую вели пограничники стран Содружества в рамках соревнований в своих государствах. И сегодня они покажут свое мастерство. Я хочу выразить именно благодарность нашим друзьям, коллегам в Беларуси. Прежде всего Государственному пограничному комитету Республики Беларусь и лично его председателю генерал-майору Молостову за отличную организацию мероприятий на Гродненской земле.

Спартакиада в Гродненской области проходит впервые. Старты начнутся уже сегодня: на войсковом стрельбище пограничной группы пройдут индивидуальные состязания по служебному биатлону среди мужчин и женщин. Белорусскую сборную сформировали по итогам «Пограничных игр-2026», которые прошли в Гродно в июне и объединили команды территориальных органов погранслужбы, воинских частей Минского гарнизона и Института пограничной службы.