В Гродненской области почти 60% колодцев загрязнены

Много лет принято считать, что вода в одном из колодцов не хуже, чем в магазине. На вид чиста как в роднике. Но, к сожалению, прозрачность — далеко не главный показатель качества.
Специалисты побывали во дворе у Раисы Михайловны Мишук ещё полгода назад — в мае. Вердикт суров — несоответствие сразу по двум показателям.
Лариса Юргель, врач-гигиенист Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии:
Зачастую бывает так, что колодцы располагаются в 50 метрах от мест загрязнения — сараев, сельскохозяйственных полей, ферм — и ближе.
Здешняя вода может вызвать множество вирусных и кишечных недугов. Поэтому необходимо регулярно чистить колодец. Но местные жители, оценив жидкость на глаз и вкус, в заключении специалистов усомнились. Решили, что ходить к соседям за водой тоже нет смысла.
В регионе не соответствуют нормам почти 60% колодцев. Для большинства сельчан это серьезная проблема. Чтобы дать роднику вторую жизнь нужно потратить как минимум 200 тысяч. А так называемых «общественных колодцев» слишком мало. В Гродненском районе на 374 деревни — всего 91 оазис. Да и в них вода иногда не лучшего качества.
Елена Пихун, председатель Обуховского сельского исполкома:
На работу выделено 15 миллионов рублей, но это очень низкий процент, и всего лишь 4 колодца мы смогли отремонтировать в этом году.
Светлана Остроух, заведующая отделом Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Согласно областной и республиканской программе, в населённых пунктах предусматривается строительство станций обезжелезивания. Запланировано строительство подобных 10 объектов на территории Гродненской области.
Пока же сельчанам советуют пить воду из магазина. Но в деревнях к этому еще не привыкли.