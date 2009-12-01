Всемирный день борьбы со СПИДом

В этом году его девиз – «Универсальный доступ и права человека».

Как говорят специалисты, ВИЧ остается беспрецедентной по своим размерам глобальной проблемой. За 28 лет, с момента выявления вируса, в мире им было заражено 60 миллионов человек, из них 25 миллионов умерли. При этом за последние восемь лет число новых ежегодных случаев заражения снизилось на 17%.

По данным официальной статистики, в Беларуси на 1 ноября нынешнего года зарегистрировано 10 с половиной тысяч случаев ВИЧ-инфекции. Большинство — молодые люди от 15 до 29 лет.

В Минске второй месяц проходит акция, где экспресс-тесты на ВИЧ можно пройти бесплатно и анонимно. Желающие могут получить консультацию врачей и психолога.

В центре Гомеля сегодня состоится флешмоб «Вместе против СПИДа» и сегодня же в 17 городах Беларуси — киноакция, зрителям бесплатно покажут фильм «Вирус». Он снят в 1993 году в США по документальной книге американского журналиста Рэнди Шилтса. Картина помогает осознать, насколько важно сохранить волю к жизни, объединиться в борьбе с распространением эпидемии, поддержать ВИЧ-положительных людей.