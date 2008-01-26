В Витебске максимально снизили риск заражения при переливании крови

Система штрихкодирования при учёте данных позволяет полностью отказаться от участия медиков.

Ранее весь учёт принимаемой крови производился вручную. Порою неразборчивый почерк одного медика, поневоле вынуждал другого ошибиться. Теперь считанный лазером бар-код заносится в компьютерную базу. Сбои в Этой системе исключены. Повысилась и степень вирусной безопасности переливаемой плазмы, а введённая в строй специальная камера, рассчитанная на 2,5 тонны препарата, увеличила минимальный срок карантинного хранения этого ценного вещества.

В скором будущем на станции появится новейшее оборудование для исследования крови. Оно позволит моментально определять наличие вируса у донора.