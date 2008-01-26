В Витебске максимально снизили риск заражения при переливании крови

Ранее весь учёт принимаемой крови производился вручную. Порою неразборчивый почерк одного медика, поневоле вынуждал другого ошибиться. Теперь считанный лазером бар-код заносится в компьютерную базу. Сбои в Этой системе исключены. Повысилась и степень вирусной безопасности переливаемой плазмы, а введённая в строй специальная камера, рассчитанная на 2,5 тонны препарата, увеличила минимальный срок карантинного хранения этого ценного вещества.
В скором будущем на станции появится новейшее оборудование для исследования крови. Оно позволит моментально определять наличие вируса у донора.