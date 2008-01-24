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Быть здоровой - это модно

24 января 2008 09:35
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Азам сохранения репродуктивного здоровья научат минских старшеклассниц.Такой профилактический проект будет реализован в текущем году во всех районах столицы. Организаторы считают, что он поможет учащимся выпускных классов осмыслить ценности семейной жизни. В реализации программы примут участие медики, косметологи, священнослужители и музейные работники. Они проведут с девушками встречи, консультации, беседы, в том числе и анонимные. Причем мероприятия будут проходить вне школ.
# Здоровье

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