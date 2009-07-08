В Минске стартовала программа по лечению наркозависимых метадоном

Метадон — синтетический заменитель героина.

По словам главного нарколога Минска Сергея Молочко, метадоновую заместительную терапию впервые начнут применять в Минском городском клиническом наркологическом диспансере. «Лекарство уже получил первый пациент, а всего курс лечения пройдут 50 человек», — отметил он.

Программа рассчитана на три года. В ней участвуют лица не моложе 18 лет, за плечами которых две неудачные попытки лечения от наркозависимости в стационаре. Исключение — наркоманы с психическими заболеваниями.

Аналогичная программа по метадоновой заместительной терапии реализовывалась в Беларуси только в Гомеле. Она также была рассчитана на 50 человек, но пришли лечиться менее половины. По словам Сергея Молочко, столь низкую популярность в среде наркозависимых метадоновой программы можно объяснить тем, что они не хотят общаться с официальной медициной и милицией. Ведь для того, чтобы лечь в стационар для прохождения курса метадоновой заместительной терапии, необходимо сообщить о себе достоверные сведения, стать на учет.

Лечение метадоном бесплатное. В течение первых двух недель пациент лежит в стационаре, за это время ему подбирают дозу. Затем его переводят на амбулаторное лечение. При этом наркозависимый обязан один раз в день посещать диспансер и получать дозу метадона в виде сиропа или раствора, сообщает агентство «Минск-Новости».