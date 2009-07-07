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С единственной свиньи в Афганистане снят карантин

07 июля 2009 11:31
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Животное по кличке Ханзир провело в изоляции два месяца.

Отдельно от других его поместили из-за страха людей перед вирусом A/H1N1.

— Люди боятся заразиться этим гриппом, поэтому мы поместили Ханзира под карантин. Теперь большинство уже понимает, что он безопасен, — рассказал управляющий кабульским зоопарком Азиз Гулл Садик.

Мусульмане считают свиней нечистыми животными, распространение вируса гриппа A/H1N1 только усилило неприязнь к ним. Ханзир и сейчас вызывает у посетителей зоопарка различные чувства. Но это не помешало ему стать достопримечательностью зоопарка, сообщают информагентства.

# Здоровье

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