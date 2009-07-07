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В Израиле изобрели наклейку, способную спасти жизнь

07 июля 2009 11:34
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Израильская компания SafeSky Software готова продать свое изобретение, носящее название Lifekeeper — «приспособление для спасения жизни» — за один миллиард долларов.

37% «Лайфкиперов» решила приобрести тайванско-британская компания MSI за 370 миллионов долларов, сообщает сайт экономической газеты TheMarker.

Изобретение — наклейка размером с небольшую монету, в которую встроен сверхчувствительный датчик, измеряющий такие параметры деятельности организма, как сердцебиение, температура, уровень содержания сахара в крови и т.д.

Наклейка способна выдать (и передать в виде послания на мобильный телефон) ранний диагноз инфаркта. Уже с телефона предупреждение будет разослано по инстанциям, прежде всего — в «скорую помощь» и лечащему врачу данного пациента, сообщают информагентства.

# Здоровье

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