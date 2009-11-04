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В ближайшие дни в аптечную сеть поступят все необходимые медпрепараты

04 ноября 2009 19:14
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О этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Речь идет о препаратах, которые в последнее время пользуются особым спросом у населения.

Белорусские фармацевтические предприятия будут работать в три смены, кроме того, заключены договоры на поставку необходимых противовирусных лекарств из-за рубежа.

Людмила Реуцкая, начальник управления фармацевтической инспекции и лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
В подъём эпидзаболеваний в прошлом году расход препарата в Минске составлял 9 тысяч упаковок — это максимальная цифра, сейчас в течение четырёх дней раскуплены 200 тысяч упаковок. Завод в пятницу получает 600 кг субстанции лекарственного средства, к будущей неделе препарат будет наработан. Завод будет работать в три смены, по 50 тысяч упаковок в день будет поступать в аптечную сеть. Также закупается препарат российского производства — поступило 30 тысяч упаковок, они развозятся в аптеки Витебска и Минска.

# Грипп # Здоровье

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