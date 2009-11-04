Минздрав Беларуси констатирует сезонный подъём заболеваемости ОРВИ

Причем, как и в соседних России и Украине, в нашей стране заболевших на 70% больше, чем в прошлом году.

Отмечается и традиционный для осени рост заболеваний пневмонией – на данный момент 2154 человека. Однако, как сегодня заявила главный санитарный врач Беларуси Валентина Качан, за последние две недели летальные исходы от пневмонии составляют менее 1%.

Валентина Качан, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Беларуси:

За последние две недели от пневмонии умерло 19 человек. На фоне тех инфекций, которые циркулируют сегодня как в нашей стране, так и в других странах, лабораторно подтверждается и циркуляция вируса A/H1N1. Но из 19 человек только у 7 выделен это вирус гриппа, причём он выделен у тех, кто либо прибыл из-за рубежа, либо общался с теми, кто прибыл из-за рубежа. Из 85 случаев, когда мы лабораторно подтвердили свиной грипп, 47 человек уже выздоровели, 31 человек находится на излечении.