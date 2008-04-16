Вторая успешная операция по пересадке печени проведена в Беларуси

Орган был пересажен 51-летней женщине с диагнозом "цирроз печени". На данный момент ее состояние медики оценивают как стабильное. Операция длилась более 10 часов. В ней принимали участие около 20 специалистов 9-й клинической больницы Минска.



Напомним, в начале апреля белорусские медики проведи первую в истории республики операцию по пересадке печени. Буквально за неделю имя Сергея Станиславчикова стало известно всей Беларуси. Это он, первый из пациентов из "листа ожидания". В больнице пациент проведет еще около полутора недель. Сейчас врачи довольны тем, как проходит его реабилитация.



Символично, что отечественные трансплантологи совершили фактически прорыв в медицине именно в Год здоровья. Встречаясь с врачами на прошлой неделе, Глава государства назвал эту операцию победой всей белорусской медицины и сравнил ее с научным открытием или даже запуском спутника. Хирургам удалось не только спасти одну жизнь, а подарить надежду на исцеление сотням белорусов.