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В Беларуси проходит вакцинация населения против гриппа

16 ноября 2007 11:56
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Уже привито примерно 2 тысячи детей и 9 тысяч взрослых. В нынешнем году Минздрав закупил более 900 тысяч доз вакцины российского производства. Бесплатно прививки сделают тем, кто относится к группе высокого риска - людям с хроническими заболеваниями дыхательной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, детям старше 6 месяцев и тем, кому за 65. По прогнозам медиков, эпидемия гриппа начнется в характерные для республики сроки - в конце января - начале февраля.
# Здоровье

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