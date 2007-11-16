В Беларуси проходит вакцинация населения против гриппа

Уже привито примерно 2 тысячи детей и 9 тысяч взрослых. В нынешнем году Минздрав закупил более 900 тысяч доз вакцины российского производства. Бесплатно прививки сделают тем, кто относится к группе высокого риска - людям с хроническими заболеваниями дыхательной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, детям старше 6 месяцев и тем, кому за 65. По прогнозам медиков, эпидемия гриппа начнется в характерные для республики сроки - в конце января - начале февраля.