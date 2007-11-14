Сегодня Всемирный день борьбы против диабета

Он отмечается с 1991 года в день рождения канадского физиолога Бантинга, открывшего совместно с профессором Маклеодом гормон инсулина. Во всем мире более 190 млн. человек страдают сахарным диабетом, через 20 лет это число может возрасти до 330 млн.

На борьбу с этим недугом расходуется от 2,5 до 15% ежегодного бюджета систем здравоохранения в различных странах.

В Беларуси сегодня зафиксировано более 170 тысяч случаев заболевания сахарным диабетом. В стране действует Госпрограмма, предусматривающая обеспечение больных людей необходимыми лекарственными препаратами как отечественного, так и зарубежного производства за счет средств бюджета.