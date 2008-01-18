В Беларуси необходимо увеличить выпуск современных эффективных лекарственных препаратов

Об этом заявил сегодня Президент Александр Лукашенко во время посещения Института фармакологии и биохимии НАН Беларуси. В ходе общения с сотрудниками Института Президент подчеркнул: "Год здоровья, объявленный в Беларуси, предполагает решение целого комплекса задач. Это не только развитие физкультуры и спорта, переоснащение больниц и медицинских центров, но и развитие медицинской науки". Обращаясь к ученым, Александр Лукашенко заявил, что перед ними стоит непростая задача - совместно с производственниками нарастить выпуск современных лекарственных препаратов. Речь идет как об импортозамещении, так и о создании оригинальных и инновационных лекарственных средств. Президент также подчеркнул, что нельзя отказываться от планов более активного освоения зарубежных рынков. Ведь только в Европе ежегодно на приобретение медпрепаратов тратится почти 200 миллиардов евро.