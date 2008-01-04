Патологию слуха определят на ранней стадии

Гродненские медики разработали единственную в Республике программу выявления патологии слуха у младенцев на ранней стадии. Теперь диагноз можно поставить даже двухнедельному ребенку.

Гродненские медики провели специальные исследования слуха у детей и забили тревогу. Оказалось, что у 7% всех новорожденных в регионе в той или иной степени есть проблемы со слухом. А на одну тысячу детей один ребенок рождается совсем глухим.

Врачи разработали пилотную диагностическую программу. В ее рамках специальное обследование должны проходить все новорожденные. Благодаря государственному финансированию, закуплена дорогостоящая медицинская техника, аналогов которой нет в Республике. Теперь, выявить патологию слуха можно даже у двухнедельного ребенка.

Определить патологию слуха при помощи новой методики пока можно только в Гродно. Однако, в ближайшем будущем обследование планируют проводить во всех районных центрах.

Выявить нарушения слуха у младенцев, говорят медики, это еще пол дела. Следующий этап, лечение. Сегодня дорогостоящие операции проводятся только в столице. Разработанные гродненскими врачами технологии, позволят оперировать больных и в областных центрах.

