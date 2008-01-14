Эпидемия гриппа в Минске ожидается в конце января - начале февраля

Предполагается, что она будет умеренной степени интенсивности с преобладанием вирусов гриппа А и В.В столице с начала января складывается характерная для этого периода года эпидемическая ситуация. С 7 по 11 января в столичные учреждения здравоохранения по поводу заболевания ОРВИ и гриппом обратились более 13 тысяч человек, что почти в 2 раза больше по сравнению с предыдущей неделей. Как отмечают специалисты, это связано с окончанием праздничных дней у населения и возвращением детей в школу после зимних каникул.