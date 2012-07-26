Удалять или не удалять зубы мудрости?

Зубы мудрости вырастают у человека в возрасте 17-25 лет. Процесс может проходить долго и больно. Но нужны ли они человеку и можно ли эти зубы удалять?

Первобытному человеку эти зубы нужны были для пережёвывания твёрдой пищи: сырого мяса, корней растений, орехов и др. Сегодня же такая необходимость фактически отпала, сообщает ctv.by со ссылкой на Daily Mail.

Томас Додсон, доктор стоматологии, профессор кафедры челюстно-лицевой хирургии Гарвардской школы стоматологии в Бостоне:

Если зубы мудрости вылазят частично, они становятся местом сбора бактерий. А с этим связаны инфекции, воспаление, кариес и заболевания десен. Зубы мудрости так далеко во рту, что трудно содержать их в чистоте. Также зубы мудрости могут повлиять на состояние других зубов. Вы можете периодически ходить к дантисту, чтобы чистить зубы. Это, конечно, повлечёт определённые затраты, но ведь относиться к этому можно как к регулярному уходу за полостью рта! Но есть и другой вариант – просто их удалить. Это общепринятая практика во всем мире.

Общественного объединения American Health имеет другое мнение. Представители группы считают, что «профилактическое удаление» зубов не является уважительной причиной для удаления зубов мудрости. В 2008 году организация даже выступила с официальным заявлением о том, что «профилактические удаление» - это ненужная государству мера, на которую здравоохранение тратит миллиарды долларов, а людей подвергает риску послеоперационных осложнений.

Томас Додсон, доктор стоматологии, профессор хирургии челюстно-лицевой Гарвардской школы стоматологии в Бостоне:

Как и при любой операции, вероятность возникновения инфекции есть, как и риски, связанные с анестезией. Есть небольшая вероятность повреждения нерва, но если это происходит, то обычно это временная проблема. Сразу после процедуры человек испытывает боль и отек, но, как правило, врач назначает обезболивающие а, при необходимости, даже сильные болеутоляющие.

В любом случае, что делать со своими зубами мудрости - решать вам!