Учёные утверждают: искусственный загар повышает риск бесплодия или рождения детей с патологией

Крем для загара – самый опасный крем среди прочих. В первую очередь потому, что применяется повсеместно и регулярно.

Английские учёные выяснили, что среди опасных веществ, содержащихся в креме для загара – гормоны, способные вызвать патологию развития плода, а также канцерогенные и раздражающие кожу химические вещества.

Жаклин Макглейд, исполнительный директор Европейского агентства по окружающей среде (Англия):

Химические вещества, содержащиеся в креме для загара, могут быть фактором возникновения рака, диабета, ожирения и бесплодия.

Элизабет Солтер-Грин, представитель благотворительного фонда (Англия):

Многие из этих химических веществ являются токсичными и могут как нанести вред плоду, так и привести к беслодию.

Активным ингредиентом в креме для загара является дигидроксиацетон, который вступает в реакцию с аминокислотами на коже и придаёт ей коричневый цвет. При распылении на тело он вдыхается и тем самым скорее всасывается в кровь. Ученые утверждают, что это может привести к повреждению ДНК и вызывать опухоли. Кроме того, это химическое вещество способно провоцировать приступы астмы и другие заболевания легких, сообщает ctv.by со ссылкой на Daily Mail.