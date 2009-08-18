Белорусский противоопухолевый препарат продлевает жизнь онкобольным

Новое лекарство уже прошло клинические испытания. Единственный зарубежный аналог в 80 раз дороже белорусского.

Отечественные разработки покажут на Московском салоне инноваций и инвестиций. Будут представлены новшества в области физики и электроники, нано- и биотехнологий, а также в энергетике, металлообработке, экологии и других сферах – всего более 180 прогрессивных разработок.

Одна из таких – противоопухолевый препарат. Он значительно продлевает жизнь онкобольных после операций на головном мозге. И препаратом уже активно интересуются иностранные клиники. Новое лекарство уже прошло клинические испытания. Единственный зарубежный аналог в 80 раз дороже белорусского.

– На больных третей и четвёртой стадии препарат показал себя очень эффективно. Особенно по продолжительности жизни и увеличению безрецидивного периода. На постсоветском пространстве такого в принципе нет. Сначала мы зарегистрируемся в Беларуси, потом будет Ереван, Армения, Россия, Украина и Казахстан. Это наши ближайшие планы, – рассказал телеканалу СТВ ведущий научный сотрудник НИИ физико-химических проблем БГУ Павел БЫЧКОВСКИЙ.