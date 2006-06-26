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Рассеянный склероз - заболевание тяжелое

26 июня 2006 12:27
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Минский Дом милосердия инициирует и реализует новые социальные проекты. В его реабилитационном центре "Элиос" сейчас осуществляется программа по лечению больных с рассеянным склерозом, являя собой хороший пример сотрудничества с государственным учреждением - Белорусской академией последипломного образования.

Рассеянный склероз - тяжелое   заболевание,  которое поражает молодых людей. По официальным данным Министерства здравоохранения,  в Беларуси насчитывается 5 тысяч больных с этим страшным диагнозом. Специалисты констатируют их неуклонный рост. Провоцирующим моментом  возникновения болезни может быть любая стрессовая ситуация.
:Медленно прогрессирующее поражение нервной системы у Светланы Н. началось в 25 лет, через месяц после родов. Сегодня 40-летняя женщина передвигается с помощью тросточки.

Хорошее лечение может приостановить необходимость перемещения исключительно на инвалидной коляске, но вылечиться  полностью  практически не возможно.
Оценив свои возможности, специалисты в реабилитационном центре поняли, что нужно привлекать дополнительные силы, и обратились в медицинскую академию последипломного образования. Выгода получилась обоюдная: дополнительные руки для оказания квалифицированной реабилитации и хорошая  практика для медицинских сестер.

# Здоровье

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