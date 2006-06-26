Рассеянный склероз - заболевание тяжелое

Рассеянный склероз - тяжелое заболевание, которое поражает молодых людей. По официальным данным Министерства здравоохранения, в Беларуси насчитывается 5 тысяч больных с этим страшным диагнозом. Специалисты констатируют их неуклонный рост. Провоцирующим моментом возникновения болезни может быть любая стрессовая ситуация.
:Медленно прогрессирующее поражение нервной системы у Светланы Н. началось в 25 лет, через месяц после родов. Сегодня 40-летняя женщина передвигается с помощью тросточки.
Хорошее лечение может приостановить необходимость перемещения исключительно на инвалидной коляске, но вылечиться полностью практически не возможно.
Оценив свои возможности, специалисты в реабилитационном центре поняли, что нужно привлекать дополнительные силы, и обратились в медицинскую академию последипломного образования. Выгода получилась обоюдная: дополнительные руки для оказания квалифицированной реабилитации и хорошая практика для медицинских сестер.