Рассеянный склероз - заболевание тяжелое

Минский Дом милосердия инициирует и реализует новые социальные проекты. В его реабилитационном центре "Элиос" сейчас осуществляется программа по лечению больных с рассеянным склерозом, являя собой хороший пример сотрудничества с государственным учреждением - Белорусской академией последипломного образования.

Рассеянный склероз - тяжелое заболевание, которое поражает молодых людей. По официальным данным Министерства здравоохранения, в Беларуси насчитывается 5 тысяч больных с этим страшным диагнозом. Специалисты констатируют их неуклонный рост. Провоцирующим моментом возникновения болезни может быть любая стрессовая ситуация.

:Медленно прогрессирующее поражение нервной системы у Светланы Н. началось в 25 лет, через месяц после родов. Сегодня 40-летняя женщина передвигается с помощью тросточки.

Хорошее лечение может приостановить необходимость перемещения исключительно на инвалидной коляске, но вылечиться полностью практически не возможно.

Оценив свои возможности, специалисты в реабилитационном центре поняли, что нужно привлекать дополнительные силы, и обратились в медицинскую академию последипломного образования. Выгода получилась обоюдная: дополнительные руки для оказания квалифицированной реабилитации и хорошая практика для медицинских сестер.